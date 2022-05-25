Ankara'da yanarken yokuştan kayan araç, çarptığı ağacı da küle çevirdi

Mamak ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı arızalanan araç, yokuştan kayarak bir ağaca çarptı. Araç küle dönerken, vurduğu ağaç ise yandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Tuzluçayır İlkokul önünde yangın çıktı.

İlerlemekte olan otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağa çekip, söndürme tüpüyle müdahale etti ancak kontrol altına alamayınca yanından uzaklaştı.

Yanan araç kayarak ağaca vurdu, yangın büyüdü

DHA'nın aktarımına göre, alevlerin sardığı otomobil, yokuş aşağı kayarak apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Araçtan yükselen alevler, duvarın önünde park halindeki otomobil ile bahçedeki ağaca da sıçradı.

2 otomobil ve 1 ağaç alevlere teslim oldu

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer otomobil ile ağacın bir kısmı da yandı.







