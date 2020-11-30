Ankara'da yangında çatıda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İki katlı binada çıkan yangında çatıya çıkarak kurtarılmayı bekleyen 2'si çocuk 4 kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan iki katlı binanın çatı katı ile birleştirilen üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

9 kişilik ailenin evindeki mutfak bölümünde başlayan yangın, çatı katına sıçrayarak büyüdü.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ ÇATIDA MAHSUR KALDI

Bir süre sonra duman tüm binayı kapladı. Yanan evde oturanlardan iki kişi, iki çocuğu kucaklarına alarak çatıya çıktı.

Mahsur kalan 4 kişi, çatıda kurtarılmayı bekledi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Büyüyen alevler nedeniyle kucaklarındaki çocuklarla çatının kenarına kadar gelen 2 kişi, büyük panik yaşadı. Mahallede de paniğe neden olan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan alınarak kurtarıldı.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadı.