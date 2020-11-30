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- Ankara'da yangında çatıda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Ankara'da yangında çatıda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
İki katlı binada çıkan yangında çatıya çıkarak kurtarılmayı bekleyen 2'si çocuk 4 kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
- DHA
- 30.11.2020 - 14:10
- Güncelleme : 30.11.2020 - 14:12
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan iki katlı binanın çatı katı ile birleştirilen üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
9 kişilik ailenin evindeki mutfak bölümünde başlayan yangın, çatı katına sıçrayarak büyüdü.
2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ ÇATIDA MAHSUR KALDI
Bir süre sonra duman tüm binayı kapladı. Yanan evde oturanlardan iki kişi, iki çocuğu kucaklarına alarak çatıya çıktı.
Mahsur kalan 4 kişi, çatıda kurtarılmayı bekledi.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Büyüyen alevler nedeniyle kucaklarındaki çocuklarla çatının kenarına kadar gelen 2 kişi, büyük panik yaşadı. Mahallede de paniğe neden olan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan alınarak kurtarıldı.
Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadı.