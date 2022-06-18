Ankara’da yasak aşkından kocasını dolandırarak intikam aldı

Her ikisi de evli olan ve yasak aşk yaşayan ikiliden kadın, kendisiyle kaçmak istemeyen adamın eşine ilişkilerinden bahsetti, ortalık karıştı. Dolandırıcılığa kadar giden olaydan hapis cezası çıktı.

Ankara’da yaşayan ve her ikisi de evli olan İbrahim G. (42) ile Ayşe M. (36), 2016 yılının Ağustos ayında yasak ilişki yaşamaya başladı.

Ayşe M., kaçma teklifini kabul etmeyen İbrahim G.'den ayrıldı.

Bununla da yetinmeyen Ayşe M., İbrahim G.’nin eşini arayarak yasak aşk yaşadıklarını söyledi.

Sahte hesap açıp intikam aldı

Eşi ile arası açılan İbrahim G. de intikam almak için kolları sıvadı.

Ayşe M.'nin eşi M.M.'yi sosyal medyada ‘Yasemin’ adında hesap açıp ekleyen İbrahim G., yazışmaya başladı.

65 bin TL dolandırdı

İbrahim G., yazışırken kendisine cinsel içerikli video ve fotoğraflarını gönderen M.M.'ye şantaj yapmaya başladı.

M.M.'ye fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşacağını söyleyen İbrahim G., toplam 65 bin TL aldı.

Dolandırıldığını anladı

Bir süre sonra Ayşe M., eşinin yazıştığı kişinin eski sevgilisi olduğunu fark etti.

Ayşe M., bunu kocasına söyleyince dolandırıldığını anlayan M.M., şikayette bulundu.

Bunun üzerine inceleme başlatıldı ve İbrahim G., dolandırıcılıktan tutuklandı.

Aldığı parayı iade etti

İbrahim G. hakkında, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' ve 'şantaj' suçlarında dava açıldı.

Aldığı parayı iade eden ve 2 ay sonra tahliye edilen İbrahim G. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'İtibar etmeyin'

Avukat Merve Nur Özkan, sosyal medyada para, çıplak fotoğraf isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bu olayın öğrenilmesi eski sevgilinin fark etmesi vasıtasıyla oluyor. Birbirlerine göndermiş oldukları fotoğraflar var. Mağdur taraf kendi fotoğrafını gönderiyor ama fail olan kişi internet üzerinden kadın fotoğrafları bulup, yüzünü keserek o şekilde fotoğraflar gönderiyor. Bu şekilde mağdur dolandırılıyor.

Dolandırıcının eski sevgilisinin fark etmesi sebebiyle kim olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişilerin açığa çıkmama ihtimali de oluyor. Bu konuyla alakalı elimize gelen çok dosya var. Buradaki olayda kişi fake hesap açmış olsa bile kendi IBAN numarasını paylaştığı için IBAN sahibi olarak ortaya çıkıyor; ama çoğu dolandırıcı dolandırırken başkalarının hesap numarasını kullanıyor. Bu şekilde başkaları da mağdur oluyor.” diye konuştu.