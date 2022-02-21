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- Ankara'da yaşlı çifti 3 kez dolandıran şahıslara rekor ceza
Ankara'da yaşlı çifti 3 kez dolandıran şahıslara rekor ceza
- DHA
- 21.02.2022 - 11:46
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan İrfan ve Kamuran Türker çifti, geçtiğimiz yılın şubat ayında telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.
Kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti.
MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR
Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euroyu çekip, eve gelen sahte polise verdi. Çift, daha sonra belirli aralıklarla 101 bin 186 dolar ve 84 bin 210 dolar daha çekip aynı yöntemle şüphelilere teslim etti.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen şüphelinin, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber verdi. Polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BERAATLARINI TALEP ETTİLER
Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Aziz Topur, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi, Hüseyin Karaca ve avukatları katıldı. Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aziz Topur, "Benim kesinlikle suçum yoktur. 1 yılı bulan tutukluluk nedeniyle kendim dışında ailem de mağdurdur. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Emrah Çiftçi ise göremediği küçük bir çocuğu olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.
REKOR CEZALAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek sanıklardan Emrah Çiftçi ve Aziz Topur’a ayrı ayrı 15 yıl hapis ve 10 milyon 875 bin lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca’ya ise ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 9 milyon 62 bin 500 lira para cezası verdi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.