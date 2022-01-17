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    Ankara’da yatak odasında yakalanan katil tutuklandı

    Siirt'te 16 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve Ankara'da yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 17.01.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 13:30
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    Ankara’da yatak odasında yakalanan katil tutuklandı

    İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar köyünde 2006'da Nafi Kümek'in pusu kurularak öldürülmesi olayının şüphelisi Hikmet Kümek'in yakalanması için harekete geçti.

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine bölgede 3 gün süreyle kapsamlı araştırma ve takip çalışması yürüten JASAT, zanlının eşkali ve adres bilgilerini tespit etti.

    YATAK ODASINDA YAKALANDI

    Şüpheli, düzenlenen operasyonla ikamet ettiği evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, “tasarlayarak adam öldürme” suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara’da yatak odasında yakalanan katil tutuklandı #1


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