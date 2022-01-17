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Ankara’da yatak odasında yakalanan katil tutuklandı

Ankara’da yatak odasında yakalanan katil tutuklandı

Siirt'te 16 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve Ankara'da yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.