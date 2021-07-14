Euro
10.1537
-0.1%
Dolar
8.5927
-0.31%
Altın
504.59
0.72%
Borsa
1.368
1.54%
Bitcoin
282.460
0.10%
EXEN Coin
26.13
0.03%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ankara’da yeni evli çiftlerin dairlerine dadanan hırsızlar kamerada

    Genellikle yeni evli çiftlerin evlerine giren 3 hırsız, binlerce liralık ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar son girdikleri apartmanda güvenlik kameralarına yakalandı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da yeni evli çiftlerin dairlerine dadanan hırsızlar kamerada

    Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde 4 ev, Basri Mahallesi’nde 1 ev, Şentepe Mahallesi’nde ise 1 ev hırsızların hedefi oldu.

    Genellikle yeni evlenen çiftlerin evlerine giren hırsızların evdeki cep telefonu ve laptopları değil, ziynet eşyalarını çalmaları dikkat çekti.

    Son olarak Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde bulunan bir siteye giren 3 kadın hırsız, A.Ç. isimli vatandaşın evinde bulunan 15 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

    KOŞARAK BAHÇE DUVARINDAN ATLADILAR

    Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde kadınların, apartmandan hızla çıkıp, koşarak bahçe duvarından atladıkları anlar yer aldı.

    Ankara’da yeni evli çiftlerin dairlerine dadanan hırsızlar kamerada VİDEO

    Ankara’da yeni evli çiftlerin dairlerine dadanan hırsızlar kamerada #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir