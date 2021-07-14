Genellikle yeni evli çiftlerin evlerine giren 3 hırsız, binlerce liralık ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar son girdikleri apartmanda güvenlik kameralarına yakalandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde 4 ev, Basri Mahallesi’nde 1 ev, Şentepe Mahallesi’nde ise 1 ev hırsızların hedefi oldu.

Genellikle yeni evlenen çiftlerin evlerine giren hırsızların evdeki cep telefonu ve laptopları değil, ziynet eşyalarını çalmaları dikkat çekti.

Son olarak Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde bulunan bir siteye giren 3 kadın hırsız, A.Ç. isimli vatandaşın evinde bulunan 15 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

KOŞARAK BAHÇE DUVARINDAN ATLADILAR

Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kadınların, apartmandan hızla çıkıp, koşarak bahçe duvarından atladıkları anlar yer aldı.

Ankara’da yeni evli çiftlerin dairlerine dadanan hırsızlar kamerada VİDEO

