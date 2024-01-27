İHA
Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeniden Refah Partisi adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü.
Yaşananlar kamerada
O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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