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    Ankara'da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı

    Sağanak yağış nedeniyle yıldırım yangınının yaşandığı bölgede, ekiplerin erken müdahalesi ile büyük bir facia önlendi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 17:40
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    Ankara'da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı

    Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yıldırımın düştüğü otluk boş arazide yangın çıktı.

    Park kenarında bulunan boş araziye sağanak yağışın ardından yıldırımın düşmesiyle kuru otlar alev aldı.

    Vatandaşlar olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

    Ankara'da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı VİDEO

    Ankara da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı #1

    "BAHÇEYE SIÇRAMIŞ OLSAYDI ZOR SÖNERDİ"

    Ekiplere haber veren Kaya Yalçın, “Gök gürleyince dışarıya çıktım. Yolda gezerken sol tarafıma yıldırım düştü. Hemen elektrik fişlerini çektim. İtfaiyeyi aradım ve 5-6 dakika sonra geldiler, sonrasında da söndürdüler. Yandaki bahçeye sıçramış olsaydı çok zor sönerdi.” dedi.

    Ankara da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı #2

    Ankara da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı #3

    Ankara da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı #4

    Ankara da yıldırım düşen boş arazide yangın çıktı #5

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