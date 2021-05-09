Ankara'da yol ortasında kadına şiddet

Otoyol üzerinde arabadan indirilen kadının çocuğunun yanında şiddet gördüğü o anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan yol üzerinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında yanındaki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Adam çaresiz kadını çocuğunun gözü önünde yerlerde darbederken, o anlar yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.

TIR SÜRÜCÜSÜ MÜDAHALE ETTİ

Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir tır sürücüsü de korna çalarak tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de tır sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü.

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayın ardından harekete geçen jandarma Murat K.'yi gözaltına aldı. Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.