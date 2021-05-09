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    Ankara'da yol ortasında kadına şiddet

    Otoyol üzerinde arabadan indirilen kadının çocuğunun yanında şiddet gördüğü o anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 16:16
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    Ankara'da yol ortasında kadına şiddet

    Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan yol üzerinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi,  yol kenarında yanındaki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

    Adam çaresiz kadını çocuğunun gözü önünde yerlerde darbederken, o anlar yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.

    TIR SÜRÜCÜSÜ MÜDAHALE ETTİ

    Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir tır sürücüsü de korna çalarak tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de tır sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü.

    Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Olayın ardından harekete geçen jandarma Murat K.'yi gözaltına aldı. Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Ankara da yol ortasında kadına şiddet #1

    Ankara da yol ortasında kadına şiddet #2

    Ankara da yol ortasında kadına şiddet #3

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