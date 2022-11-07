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    Ankara'da yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetti: 3 gözaltı

    Keçiören'de yol verme kavgasında bıçaklı saldırıya uğrayan motokurye hayatını kaybederken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 07.11.2022 - 16:11
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    Ankara'da yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetti: 3 gözaltı

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde motokurye Samet Özgül, trafikte yol verme sebebiyle 3 kişiyle tartıştı.

    Şahıslar arasında tartışmanın büyümesi sonrasında 3 kişi motokuryeyi defalarca bıçakladı.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    3 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ankara da yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetti: 3 gözaltı #1


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