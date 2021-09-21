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    Ankara'da yola bırakılan yavru köpekler telef oldu

    Kulu Belediyesi'ne ait araçla 50 yavru köpeği sokağa bırakıp 20 tanesinin ölümüne sebep olan görevliler hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:33
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    Ankara'da yola bırakılan yavru köpekler telef oldu

    Kulu Belediyesi’ne ait kamyonette bulunan belediye ekipleri, iddiaya göre Konya-Ankara karayolu üzerindeki işlek yol kenarına 50’ye yakın yavru köpeği bıraktı.

    Köpeklerin 20’si araçların altında kalarak telef oldu.

    SAĞ KALANLAR BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    Hayatta kalan yavru köpeklerden 23’ü Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan barınaklarına götürülürken, ölen yavru köpeklerin bazıları Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından götürüldü.

    BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA AÇILACAK

    Twitter üzerinden olayla ilgili açıklama yapan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “10.09.2021 tarihinde Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde Kulu Belediyesi'ne ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumluları ile ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum.” dedi.

    Ankara da yola bırakılan yavru köpekler telef oldu #1

    Ankara da yola bırakılan yavru köpekler telef oldu #2

    Ankara da yola bırakılan yavru köpekler telef oldu #3

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