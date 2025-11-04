Ankara'da yolcu inmeden hareket eden şoför yolcuyu düşürdü Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünde meydana gelen olayda, yolcu henüz araçtan inmeden sürücünün hareket etmesi sonucu bir vatandaş yere düştü. Şans eseri yaralanmayan yolcunun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.