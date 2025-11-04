Ankara'da yolcu inmeden hareket eden şoför yolcuyu düşürdü

- Ankara Gölbaşı'nda, EGO otobüsü, bir yolcu inmeye çalışırken hareket edince yolcu yere düştü.
- Olayın ardından şoförün durmadan uzaklaştığı belirtilirken, yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.
- Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olaya tepki gösterildi.
Facia kıl payı atlatıldı...
Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi 281’inci Cadde üzerinde saat 18.50 sıralarında seferdeki bir otobüs yolcularını indirmek üzere durağa yanaştı.
Orta kapıdan üç dört yolcu indikten sonra bir yolcu daha inmek üzereyken, EGO otobüsü, yeniden harekete geçti.
Bu sırada dengesini kaybeden vatandaş yere savruldu.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DÜŞEN YOLCUYU GÖRMEZDEN GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Vatandaş ve çevredekiler duruma tepki gösterirken, otobüs şoförünün durmadan olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.