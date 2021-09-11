Ankara'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ankara'da, Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE GELDİ

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

1 ÖLÜ, 20 YARALI VAR

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı.

Otobüsün şoförü K.O. gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.