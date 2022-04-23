Ankara'da yolcu otobüsü alevler içinde yandı

TEM yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsünde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü. Otobüste bulunan 40 yolcu ise tahliye edildi.

İstanbul'dan Ankara'ya giden, bir firmaya ait yolcu otobüsünün motor kısmı, saat 10.30 sıralarında TEM yolunun Çeltikçi mevkisinde alev aldı.

Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu.

40 yolcu tahliye edildi

Otobüste bulunan 40 yolcu, alevler büyümeden tahliye edildi. Kısa süre sonra alevler otobüsün tamamını sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Otobüs küle döndü

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü ancak otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesi ardından ulaşım tekrar normale döndü.

Tahliye edilen yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.













