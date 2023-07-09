Ankara'da yolcu otobüsü durağa girdi: 4 yaralı Mamak'ta yolcu otobüsünün minibüs ile durağa çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

DHA

Ankara'nın Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi Ankara-Samsun yolunda Çorum'dan Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, ışıklı kavşakta plakası belirsiz minibüse, ardından da otobüs durağına çarptı.

Kazada otobüsteki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Kırılan camlar sebebiyle yaralanmışlar"

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan Mehmet Özkılıç, "Otobüs, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp, otobüs durağına girdi. hemen polisi arayıp haber verdim. Yaralıların durumu hafifti. Kırılan camlar sebebiyle yaralanmışlar" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.