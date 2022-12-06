Petrol
81.26
-1.72%
Euro
19.6027
0.28%
Dolar
18.6403
0.01%
Altın
1.065
0.60%
Borsa
5009
0.00%
Bitcoin
321.551
-1.40%
BTXN Coin
5.15
-7.03%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Ankara'da yolda cesedi bulunan kadının şüphelisi konuştu

    Polatlı'da 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, ifadesinde "Alkollüydük, araçtaki kan izinin nasıl araçta olduğunu bilmiyorum" dedi.
    • 06.12.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da yolda cesedi bulunan kadının şüphelisi konuştu

    Ankara'da Polatlı-Haymana Yolu Şeyhali Mahallesi mevkiindeki yol kenarında, geçtiğimiz gün Tülay Güçevin'in (24) cesedi bulundu.

    Vücudunda darp izlerine rastlandığı belirtilen Tülay Güçevin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan C.S.D. (32) ve S.M.S. (28), adliyeye sevk edildi.

    Şüpheli C.S.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    "Alkollüydük, araçtaki kan izinin nasıl olduğunu bilmiyorum"

    İHA'nın haberine göre; şüpheli C.S.D. ifadesinde, “Olay günü beyaz marka aracımla, sevgilim olan Tülay Güçevin ile birlikte Haymana yolundaydık. Daha sonra aramızda çıkan tartışmadan dolayı Tülay arabadan inmek istedi. O an ikimiz de alkollüydük. Ben de kendisini tam hatırlamadığım bir yerde indirdim.

    Araçtaki kan izinin nasıl araçta olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisini ezmedim. Aracın sol ön çamurluğundaki hasarın nasıl meydana geldiğini alkollü olduğum için hatırlamıyorum. Aracım yere yakındır. Ben ezmiş olsam dahi aracın altına giremez. Bu cinayeti ben işlemedim.” dedi.

    Ankara da yolda cesedi bulunan kadının şüphelisi konuştu #1

    Ankara da yolda cesedi bulunan kadının şüphelisi konuştu #2


    Taciz ettiği kadını sürükledi: 10 yıl yatacak
    3. Sayfa

    Taciz ettiği kadını sürükledi: 10 yıl yatacak

    Masalardan tuzları kaldırın! Zararlarını öğrenince çok şaşıracaksınız!
    Sağlık

    Masalardan tuzları kaldırın! Zararlarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir