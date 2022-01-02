Sokak köpekleri sorunu gündemden düşmüyor. Bu kez Ankara'da sokak köpekleri 10 yaşındaki savunmasız bir çocuğu saldırdı. Korkunç anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Aslan, yoldan geçtiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Aslan, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen Aslan'ın vücudunda derin yara izleri olduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

10 yaşındaki çocuğun başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

"50-60 DİKİŞLİK YARA VAR"

Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant ise bu tür olayların mahallede çok sık yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış. Diğer komşumuz köpekleri kovalamış. O sırada da biz geldik.

Ambulansı aradık. Çocuğun ailesini, yakınları aradım buraya getirdim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Çocukta en az 50 - 60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar.

Polisler geldi inceleme başlattı. Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk.

Ankara'da yoldan geçen çocuğa köpekler saldırdı VİDEO





"KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYORUM"

Çok derin yaraları vardı. Daha önce çok sefer bu olaylar yaşandı. Sürekli yaşanıyor. Hepimizin çocuğu var. Ben sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyorum.

AKŞAM OLDIĞU ZAMAN 20-25 KÖPEK BURAYA İNİYOR

Hepimiz hayvan seviyoruz ama bu kadarı hoş değil. Akşam olduğu zaman 20 - 25 köpek buraya iniyor. Bizler sokağa çıkamıyoruz. Çocuğumu bakkala bile gönderemiyorum."