Ankara'da yurdun 4'üncü katında düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı: Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmaştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI İDDİASI

Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.

"UĞRUNA SAVAŞILACAK BİR KADIN DEĞİLMİŞİM"

Mizgin Ertekin'in ölmeden birgün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.