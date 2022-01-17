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    Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı, 34 tutuklama

    Başkent'te bir hafta içinde gerçekleşen operasyonlarda 288 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 12:08
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    Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı, 34 tutuklama

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi.

    10-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 288 şüpheliden, 34’ü tutuklandı.

    ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

    Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda; 3 bin 600 gram esrar, bin 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram bonzai ve 6 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

    Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı, 34 tutuklama #1


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