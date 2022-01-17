Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı, 34 tutuklama

Başkent'te bir hafta içinde gerçekleşen operasyonlarda 288 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi.

10-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 288 şüpheliden, 34’ü tutuklandı.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda; 3 bin 600 gram esrar, bin 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram bonzai ve 6 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.