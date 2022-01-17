- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı, 34 tutuklama
Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı, 34 tutuklama
Başkent'te bir hafta içinde gerçekleşen operasyonlarda 288 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 17.01.2022 - 12:08
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi.
10-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 288 şüpheliden, 34’ü tutuklandı.
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda; 3 bin 600 gram esrar, bin 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram bonzai ve 6 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.