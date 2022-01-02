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    Ankara'da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4'ü öldü

    Çubuk ilçesinde ağızlarından köpük gelen ve sancıyla can çekişirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü öldü, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 07:18
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    Ankara'da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4'ü öldü

    Ankara-Çankırı yolunda boş arazideki sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancıyla kıvrandığını fark etti.

    ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE İHBAR EDİLDİ

    Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

    Ankara da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4 ü öldü #1

    KÖPEKLERDEN 4'Ü ÖLDÜ

    Gece saatlerinde köpeklerin bulunduğu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti. Ölen hayvanlar araziden toplanırken, 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi.

    Ankara da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4 ü öldü #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedaviye alınan köpeklerin, bitkin düştükleri ve ağladıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4 ü öldü #3

    Ankara da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4 ü öldü #4

    Ankara da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4 ü öldü #5

    Ankara da zehirlendiği tahmin edilen 9 yavru köpekten 4 ü öldü #6


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