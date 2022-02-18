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    Ankara'da zincir marketleri denetleyen zabıta müdüründen sert tepki

    Ankara Polatlı ilçesinde marketleri dolaşarak fahiş fiyatlara tepki gösteren zabıta memurunun yüksek fiyatlar karşısındaki tepkisi sosyal medyayı salladı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 09:32
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    Ankara'da zincir marketleri denetleyen zabıta müdüründen sert tepki

    Ankara'da Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde KDV indiriminin temel gıda ürünlerine yansıtılıp yansıtılmadığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

    Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

    "FAKİRE EKMEK YOKSA ZENGİNE HUZUR YOK"

    Ünal, market çalışanlarına, “Yöneticilerine söyle; fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman” diye tepkisini gösterdi.

    "MEMLEKETİN HARACINI BUNLAR YİYOR"

    Zincir marketteki makarna ve bakliyat fiyatlarını görünce Ünal, “Memleketin haracını bunlar yiyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

    Ankara da zincir marketleri denetleyen zabıta müdüründen sert tepki #1

    Ankara da zincir marketleri denetleyen zabıta müdüründen sert tepki #2


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