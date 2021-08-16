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    Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

    Makas atan aracın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 03:37
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    Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

    Ankara'da, Çevre Yolu Bağlum mevkisinde havaalanı istikametinden merkeze doğru makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü Burak Mansur E., aynı istikamete giden Samet K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet K.'nın kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ahmet D. yönetimindeki araca çarparak takla attı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Can pazarının yaşandığı kazadan yara almadan kurtulan, makas atan otomobilin sürücüsü Burak Mansur E., olay yerinden kaçtı.

    Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların  ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yarine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Aynı araçta bulunan Samet K., Cuma K. ile Sefa K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Diğer araçta bulunan Tuba D., Meyra D., Feyza D., Ceylil D. ve Ahmet D. ise hafif yaralı olarak çevredeki diğer hastanelere götürüldü.

    Kaza sebebiyle Çevre Yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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