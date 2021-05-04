- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 04.05.2021 - 08:59
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:21
Etimesgut ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, kargo kamyonunun altına girdi. Araçlar hurdaya döndü.
YOLDA TRAFİK GEÇİŞİ KONTROLLÜ SAĞLANDI
Ankara-Ayaş Yolu Optimum AVM yakınında meydana gelen kazada, 06 BVM 197 plakalı otomobil 06 BG 5918 plakalı kargo kamyona arkadan çarptı.
06 BIH 595 plakalı otomobil ise 06 BVM 197 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.