Ankara'da 17 yaşındaki çoban, galericiyi öldürdü

Para meselesi yüzünden tartıştığı galericiyi bıçaklayarak öldüren ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 17 yaşındaki M.A., işlediği cinayeti itiraf etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Başören Mahallesi kırsalında bir cinayet işlendi.

DHA'nın haberine göre; ilçede çobanlık yapan 17 yaşındaki M.A., aralarındaki para meselesini konuşmak için 54 yaşındaki galerici Mustafa Kaya'nın arıcılık yaptığı bölgeye gitti.

Para meselesi yüzünden öldürüldü

M.A. ve Kaya bir süre konuştuktan sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

Cinayeti itiraf etti

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan M.A. cinayeti itiraf etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.