Petrol
112.11
0.16%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.902
-1.59%
BTXN Coin
15.46
0.45%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Ankara'daki baba, oğlunu döverek öldürdüğü iddiasını yalanladı

    2 buçuk yaşındaki oğlu Kadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Onur G., çocuğunu öldürmediğini ve duvardan düştüğünü söyledi.
    • 18.05.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'daki baba, oğlunu döverek öldürdüğü iddiasını yalanladı

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan eşinden 6 ay önce boşanan 30 yaşındaki Onur G., cezaevinden yeni çıktı.

    Onur G. isimli baba, tutukluyken dünyaya gelen oğlu Kadir'i dövdü.

    Onur G., sabah olduğunda Kadir'i fenalaştığı ve balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü.

    Ölümünden sorumlu tutuldu

    Onur G.'nin hastanede bırakıp ayrıldığı Kadir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunmasıyla polis, Onur G.'yi gözaltına aldı. Mahalleli ise Onur G.'ye, polis tarafından evden çıkarılırken linç girişiminde bulundu.

    Ankara daki baba, oğlunu döverek öldürdüğü iddiasını yalanladı #1

    "Balkon gibi olan duvardan düştü"

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., polise verdiği ifadede, "Ben çocuğumu öldürmedim. Evin balkon gibi olan bölümündeki duvardan düştü. Fenalaşınca da hastaneye götürüp bıraktım, sonra da eve döndüm." dedi.

    Ankara daki baba, oğlunu döverek öldürdüğü iddiasını yalanladı #2

    Ankara daki baba, oğlunu döverek öldürdüğü iddiasını yalanladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Antalya'da caretta caretta ölüsü Konyaaltı sahiline vurdu
    3. Sayfa

    Antalya'da caretta caretta ölüsü Konyaaltı sahiline vurdu

    Yasemin Özilhan, pahalılıktan şikayetçi
    Magazin

    Yasemin Özilhan, pahalılıktan şikayetçi

    Görüş Bildir