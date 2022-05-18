Ankara'daki baba, oğlunu döverek öldürdüğü iddiasını yalanladı

2 buçuk yaşındaki oğlu Kadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Onur G., çocuğunu öldürmediğini ve duvardan düştüğünü söyledi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan eşinden 6 ay önce boşanan 30 yaşındaki Onur G., cezaevinden yeni çıktı.

Onur G. isimli baba, tutukluyken dünyaya gelen oğlu Kadir'i dövdü.

Onur G., sabah olduğunda Kadir'i fenalaştığı ve balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü.

Ölümünden sorumlu tutuldu

Onur G.'nin hastanede bırakıp ayrıldığı Kadir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunmasıyla polis, Onur G.'yi gözaltına aldı. Mahalleli ise Onur G.'ye, polis tarafından evden çıkarılırken linç girişiminde bulundu.

"Balkon gibi olan duvardan düştü"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., polise verdiği ifadede, "Ben çocuğumu öldürmedim. Evin balkon gibi olan bölümündeki duvardan düştü. Fenalaşınca da hastaneye götürüp bıraktım, sonra da eve döndüm." dedi.





