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    Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı

    Trafikte kendisine korna çalan araca çekiçle saldıran sanığa 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Son sözünde pişman olduğunu söyleyen sanık için mahkeme tahliyeye kararı verdi.
    • 10.05.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:01
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    Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde Özgür Öztürk adlı sürücünün yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda kavşağa girdi.

    Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı.

    Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi.

    Tekmeyle karşılık vermeye çalıştı

    Gelen tepkiler üzerine Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobile doğru yürüdü.

    Öztürk, çekici otomobilin açık camından içeri savurdu.

    Otomobilinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı.

    Çekiçle camları kırdı

    Özgür Öztürk, daha sonra da çekiçle otomobilin camlarını kırdı.

    O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Ankara’da kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs VİDEO

    Güçlükle durdurdular

    Öztürk, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle durduruldu.

    Bu sırada saldırıya uğrayan sürücünün otomobilin içerisinden cep telefonunu göstermesi üzerine Öztürk, otomobile çekiçle tekrar vurmaya başladı.

    Otomobile zarar veren Öztürk, daha sonra kendi otomobiline binip gitti.

    Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #1

     

    Eleştirileri okuyunca paylaşım yaptı

    Vatandaşların kaydettiği görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilere neden oldu.

    Çok sayıda kişinin yorum yaptığı görüntülere ilişkin Özgür Öztürk de paylaşımda bulundu.0

    Kendisine küfredildiğini öne süren Öztürk, olayla ilgili şunları dedi:

    Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #2

    “Küfrederek tahrik etti”

    “Kahverengi araç benim. O araçtaki arkadaşın bana ettiği küfürleri bilmeden yayınladığınız video hakkında ve 'aracın hiçbir kabahati yok' diye video çeken arkadaşla da ayrıca hesaplaşacağız. Orada kırmızı ışıkta geçen bir tek ben değildim, göbekte kilitlenme vardı. Benim sol tarafım zaten doluydu. Araçların üzerinden geçebilecek değilse geçemezdi zaten. O da benim önüme gelmiş olacaktı. O arkadaşın beni küfür tahrik ettiğini, etraftaki insanların zaten ona tepki gösterdiğini bilmeden bu şekilde bana tepki gösteren herkesin…”

    Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #3

    Tutuklandı

    Bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulunduğu görülen Özgür Öztürk, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Öztürk, savcılık sorgusu ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    'Silahlı tehdit', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan Öztürk, cezaevine gönderildi.

    Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #4

    İstenen cezalar

    Sanığın, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 4 yıldan 14 yıla, ‘silahlı tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla, ‘ulaşım aracının alıkonulması’ suçundan 1 yıldan 3 yıla, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıldan 6 yıla ve ‘yaralamaya teşebbüs’ suçundan 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    ‘Pişmanım’

    4 Mart 2022’de yaşanan olayla ilgili bugün karar çıktı…

    Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Özgür Öztürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

    Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan sanık, amacının aracın önünü kesmek olmadığını, kendisine küfredildiğini duyunca sinirlerine hakim olamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

    Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #5

    Mahkemeden tahliye kararı

    Sanık ve sanık avukatını dinleyen mahkeme, Özgür Öztürk hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 8 yıl, ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıl ve ‘ulaşım araçlarının alıkoyulması’ suçundan da 2 yıl olmak üzere toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

    İHA’nın haberine göre mahkeme, sanığın tahlisine karar verdi.


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