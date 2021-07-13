Ankara'daki düğünde havaya ateş açınca, kuzenini öldürdü

Katıldığı akraba düğününde havaya rastgele ateş açan şahıs, 22 yaşındaki kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'u vurdu. Yaralı genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ayşegül ve Eyüphan Özdemir çiftinin düğünü gerçekleştirildi.

Düğünü yapılan çiftin akrabalarından Ö.Ç., düğünde tabancasını çıkararak rastgele havaya ateş açtı. Bu sırada silah tutukluk yaptı.

KUZENİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Ö.Ç. kontrol ederken silah patlayınca yanına bulunan kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'un göğsünden vurulmasına neden oldu. Ağır yaralanan Bozkurt'a, ilk müdahaleyi düğündekiler yaptı.

KURTARILAMADI

Daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Bozkurt'un cenazesi, Haymana ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.