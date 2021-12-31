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    Ankara'daki eş katili cezaevinde

    Çubuk ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin evine giden katil zanlısı, genç kadını 'Beni aldattı' bahanesiyle göğsünden bıçakladı. Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 14:40
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    Ankara'daki eş katili cezaevinde

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Süleyman Yurdakul, barışma bahanesiyle ayrı yaşadığı eşi Derya Damla Yurdakul’un (24) evine gitti.

    EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Burada ikilinin arasında başlayan tartışma sırasında Süleyman Yurdakul (50), eşini göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

    GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarıyla çağırılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurdakul, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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    KATİL GÖZALTINDA

    Süleyman Yurdakul, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yurdakul, adliyeye sevk edildi.

    "BENİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM"

    Yurdakul ifadesinde, "Eşimin beni aldattığını öğrendim. O sinirle eve gittim ve tartışmaya başladık. Yanımdaki bıçağı çıkartarak ona vurdum ve daha sonra kaçtım. Öldüğünü bilmiyordum." dedi. Yurdakul, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    2 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI OLAY ANINDA EVDEYDİ

    Yetiştirme yurdunda büyüdüğü belirtilen yüzde 50 engelli Derya Damla Yurdakul'un, Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı belirtildi.

    Derya Damla Yurdakul'un, 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu bildirildi.

    "EŞİYLE 1 YILDIR TARTIŞIYORDU"

    Derya Damla Yurdakul'un annesi Zarife Yurdakul, "Kızım çok sakin biriydi. Benim 3 çocuğum vardı, birini toprağa verdim. Acım çok büyük. Eşiyle 1 yıldır tartışıyordu ve boşanmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

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