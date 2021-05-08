Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına ilçedeki cami minaresinin külahını devirirken bazı evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasara sebep oldu.

Ankara Şereflikoçhisar’da yaşanan kısa süreli kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına, ilçedeki Embiya Camii’nin minaresindeki külahı devirdi.

FIRTINANIN ŞİDDETİ KORKUTTU

İlçedeki evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve ya yaralanma olayının yaşanmaması sevindirdi.

Fırtına da ayrıca, Gölbaşı’ndaki bir çiftliğin ahırının çatısının da uçtuğu öğrenildi.

Ankara’daki fırtına minarenin külahını devirdi VİDEO