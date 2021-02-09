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    Ankara'daki fuhuş çetesine 'pembe maske' operasyonu

    Polis ekiplerinin 'pembe maske' kodunu verdiği fuhuş operasyonunda, tehdit ve darpla fuhşa zorlanan 60 kadın kurtarılırken, 14 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 15:34
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    Ankara'daki fuhuş çetesine 'pembe maske' operasyonu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş çetelerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    Ekiplerin yaptığı çalışmada, kadınları para karşılığında fuhşa zorlayan çetenin izine rastlandı.

    Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda çete üyelerinin, yaklaşık 60 kadını fuhşa sürüklediği belirlendi.

    FUHŞA ZORLADILAR

    Çete üyelerinin, 17'sini yurt dışından getirdikleri kadınları tehdit ederek ve darbederek fuhuş yapmaya zorladığı, sözlerini dinlemeyen kadınlara ise tecavüz ettikleri tespit edildi.

    Ankara'daki fuhuş çetesine 'pembe maske' operasyonu VİDEO

    Ankara daki fuhuş çetesine pembe maske operasyonu #1

    PEMBE MASKE DETAYI

    Sokak kısıtlaması olduğu hafta sonu ve akşam saatlerinde sahte izin belgeleriyle dışarıya çıkmaları sağlanan kadınlara, buluşma yerlerinde müşterilerinin tanıması için pembe renkli maske taktırıldığı da saptandı.

    Ankara daki fuhuş çetesine pembe maske operasyonu #2

    26 ADRESE BASKIN

    Yapılan araştırmaların ardından çete üyelerinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 26 adrese şafak vakti düzenlenen 'pembe maske' operasyonunda 14 çete üyesi, 'insan ticareti yapmak', 'fuhşa aracılık etmek', 'fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cinsel saldırı' suçlarından gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 17'si yabancı uyruklu, 60 kadın da kurtarıldı.

    Ankara daki fuhuş çetesine pembe maske operasyonu #3

    SAHTE İZİN BELGELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuştan kazanıldığı düşünülen 157 bin lira ile sokağa çıkma yasağında kullanılmak üzere çok sayıda sahte izin belgesi ele geçirildi.

    Şüpheliler ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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