Ankara'daki garson cinayeti kan davası çıktı

5 gün önce işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan restoranda garsonun 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

8 Kasım pazartesi günü Ankara’nın Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ (46), sabah işe gitmek için durakta otobüs beklerken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Babadağ, başına ve göğsüne 3 kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybederken, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Duyar hafif yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin taksi ile olay yerine geldiği, plakası belirlenen taksinin şoförünün sorgusunda şüphelinin lüks sitenin önünden araca bindiği saptandı.

EV BOŞ ÇIKTI

Söz konusu sitede güvenlik kamerası görüntüleri de izlenerek yapılan araştırma sonunda şüphelinin, Fatih Kemal G.'ye ait evden çıkan Erdal Çelik olduğu tespit edildi.

Yapılan baskında evin boş olduğu belirlenirken, siteden ayrılan 3 otomobile binenlerin de Fatih Kemal G.'nin evinden çıktığı öğrenildi.

YAKALANDI

Plakaları tespit eden otomobillerden biri Çankaya'da durdurulup içindeki Ercan G. ile Adana girişinde durdurulan diğer otomobillerdeki Nurullah B. ve Erkan Ç. gözaltına alındı.

Saldırıyı düzenleyen Erdal Çelik ise Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

4 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLENİN KUZENİ ÇIKTI

Erdal Çelik'in, 2017 yılında Efrayim Babadağ'ın da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Murat Çelik'in kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Murat Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Babadağ'ın şüpheli olarak ifadesinin alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Efrayim Babadağ'ın, çalıştığı restoranda çıkan kavgada Murat Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından yakın çevresine, olaydan kaynaklı tanımadığı numaralardan aranarak tehdit edildiğini, bu yüzden işe gidip gelirken farklı güzergahları kullandığını söylediği belirlendi.

“TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM”

8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 1 ay önce Batman'dan Ankara'ya geldiğini söyleyerek, “Burada herhangi bir iş yapmıyorum. Daha önce Batman'da memurdum, radikalliğim sebebiyle bu görevimden istifa ettim. Olayda kullandığım silahı, yaklaşık 8 yıl önce ismini bilmediğim kişiden aldım. Babadağ'ı da ben öldürdüm. Ailemin veya akrabalarımdan kimsenin bu olaydan haberi yok. Kendim karar verdim ve tek başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüm.” dedi.

Şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercan G., Nurullah B. ve Erkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.