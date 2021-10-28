Ankara'daki cinayet şüphelisi Ümitcan Uygun hakim karşısına çıkıyor

5 Ağustos'ta evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun cinayet şüphelisi 3 sanık, 19 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara'da 5 Ağustos'ta 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ümitcan Uygun'un hakim karşısında çıkacağı tarih bellli oldu.

KANLARINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örneklerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporda, Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.’nin kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenildi.

Cinayet gecesi aynı evde bulunan Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

19 OCAK 2022'DE HAKİM KARŞISINDA

3 sanık, 19 Ocak 2022'de Ankara 9'uncu Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.





