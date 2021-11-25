Ankara'daki genç kız gerekirse ölürüm dediği okulunda hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren genç kız, 'Gerekirse okulumda ölürüm' diyerek yüz yüze eğitimine devam etti. Kampüste olduğu sırada kalp krizi geçiren genç kız, hayatını kaybetti.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4'üncü sınıfı okuyan Ceren Yıldırım (23) , kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okuluna dönmeye hazırlanan Ceren Yıldırım, ailesinin 'kayıt dondurma' teklifini reddederek "Gerekirse okulumda ölürüm." dedi.

OKULDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Genç kız, 22 Ekim günü kampüste geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Öğretmen adayı Ceren Yıldırım'ın vefatı, ailesini ve tüm üniversiteyi yasa boğdu.

İSMİ SINIFTA YAŞATILACAK

Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeden yaşamını yitiren Ceren Yıldırım'ın ismi, eğitim gördüğü Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Salonu'na verildi. Sınıfın açılışı, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla törenle yapıldı.

Törene katılan anne Dilek Yıldırım ile baba Sadettin Yıldırım ve arkadaşları ile hocaları gözyaşlarını tutamadı. Sınıfın kapısına, üzerinde Ceren'in fotoğrafı bulunan ve bilgilerinin yazılı olduğu plaka asıldı.

"HATIRASI, ÇOK SEVDİĞİ OKULUNDA YAŞAYACAK"

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'Öğretmenler Günü’nde öğretmen adayı Ceren’in anısını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Ceren’in kalp rahatsızlığı var ve ameliyat oluyor. Ailesi, rahatsızlığından dolayı okul kaydını dondurmayı teklif ediyor ancak Ceren, ‘Gerekirse okulumda ölürüm’ diyerek bu teklifi reddediyor. 22 Ekim'de de çok sevdiği okulunun önünde yaşamını yitiriyor. Ceren kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ceren de bizim için çok değerliydi. Onun hatırası artık çok sevdiği okulunda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı törende, Ceren Yıldırım’ın ilkokul öğrencisi kuzeni Muhammet Emin Buğday da 'Öğretmenler Günü' ile ilgili şiir okudu.

AYNI ACI, FARKLI AİLE

Öte yandan Ceren Yıldırım ile aynı gün, ani gelişen bağırsak düğümlenmesi sonucu hayatını kaybeden, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Gür’ün (24) adı da fakültesinde dersliğe verildi.

Anne ve babasını 17 Ağustos 1999 depreminde kaybeden Mehmet Gür'ün ölümü de arkadaşları ve ailesini üzdü.

"BOŞLUĞUNU NASIL DOLDURACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Mehmet Gür’ü büyüten halası Dilek Kaçar’ın eşi Turgut Kaçar, "17 Ağustos depreminde bir bloktan sadece Mehmet sağ çıkmıştı. O zaman henüz 2 yaşındaydı. Aradan 22 yıl geçtikten sonra kader, onu anne ve babasının yanına götürdü. Mehmet çok akıllı bir çocuktu. 4 yaşında okumayı öğrendi. 2 dil biliyordu. Çok araştırmacıydı, çok okurdu. Bizim akıl hocamızdı. Hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Onun boşluğunu nasıl dolduracağımızı bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.



