Ankara'daki gencin, parkta küfür etme uyarısı yaptığı için öldürüldüğü belirlendi

Ankara'daki gencin, parkta küfür etme uyarısı yaptığı için öldürüldüğü belirlendi

Bir parkta tabancayla başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki gencin ölüm nedeninin, küfür eden kişiyi uyarmak olduğu tespit edildi. Genci öldüren şahıs, tutuklandı.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda, 11 Eylül'de 22 yaşındaki Uğurcan Süleymanoğlu, kimliği belirsiz kişi tarafından başından tabanca ile vuruldu.

Ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili araştırma başlattı.

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Yapılan çalışmada Uğurcan Süleymanoğlu'nun, parkta arkadaşıyla tartışırken küfretmemesi yönünde uyarıda bulunduğu 28 yaşındaki İbrahim Kocakaya tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Mamak'ta metruk evde saklandığı tespit edilen Kocakaya, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

KÜFÜR EDENLERİ UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Uğurcan Süleymanoğlu'nun, evinin önündeki parkta arkadaşı ile tartışırken küfreden İbrahim Kocakaya'yı "Küfretmeyin; bizim de anamız, bacımız var" diyerek uyardığı, bunun üzerine Kocakaya'nın belindeki tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirlendi.

TUTUKLANARACAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette suçunu itiraf eden Kocakaya, ifadesinde ise olay günü parkta husumetlisi ile tartışırken Uğurcan Süleymanoğlu'nun küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyarması üzerine sinirlenerek ateş edip, kaçtığını söyledi. İbrahim Kocakaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.





