Ankara’daki kavgada silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı

Sokak ortasında çıkan tartışmada silahlar konuşunca ortalık kan gölüne döndü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kişi arasında çıkan alacak verecek kavgası, silahla sonlandı.

Ali Ersoy Mahallesi, Taşdelen Caddesi'nde yaşanan olay, dün 22.30 sularında meydana geldi. Aralarında alacak verecek husumeti olduğu iddia edilen 2 kişi, sokak ortasında tartışmaya başladı.

TÜFEK İLE VURDU

Büyüyen tartışmada silahlar ve tüfekler ortaya çıktı. Bedirhan Ş.'ye pompalı tüfek ile ateş açan Gökhan E. başına aldığı dipçik darbeleriyle yaralanırken, vücuduna gelen çok sayıda saçma Bedirhan Ş.'nin ağır yaralanmasına sebep oldu.

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1 KİŞİ AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yararlılardan Bedirhan Ş.'nin, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.