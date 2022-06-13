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    Ankara'daki kazada sürücü kadını vitrine soktu

    Fren ile gazın yerini karıştıran sürücü kaldırımdaki kadına çarptı. Kendini bir anda boyacının vitrininde bulan Gaye Nur D., hastaneye kaldırıldı.
    • 13.06.2022 - 10:01
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    Ankara'daki kazada sürücü kadını vitrine soktu

    Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sürcüsü Meral Demir, park halindeki aracına binip seyir haline geçmek istedi.

    Dalgı sürücü fren ile gazın yerini karıştırınca direksiyon hakimiyetini kaybederek  kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’ye çarptı.

    Vitrine girdi

    Bir anda neye uğradığını şaşırdan kadın, bir anda kendini boyacı dükkanının vitrininde buldu. Paniğe kapılan sürücü ve arkadaşları, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Kaza sonucunda yaralanan Gaye Nur D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken sürücü gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre güvenlik güçleri ratafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara daki kazada sürücü kadını vitrine soktu #1

    Ankara daki kazada sürücü kadını vitrine soktu #2


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