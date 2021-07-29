Ankara'daki liseli Gamze'nin öldürüldüğü iddiaları güçlendi

Otelin 5'inci katından düşmesinin ardından ölümüne yönelik soruşturma açılan liseli Gamze A.'nın vefatıyla ilgili yeni tanık ifadesi alındı. Gamze'yi birkaç erkeğin öldürdüğü belirtildi.

Ankara Kızılcahamam’daki termal otelin 5'inci katından şüpheli bir şekilde düşüp hayatını kaybeden Gamze A.’nın ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerden R.D., M.E.D., M.D., E.E. ve H.E.G hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, şahısların ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından cezalandırılması istendi.

ŞÜPHELİLER KENDİ ARALARINDA KONUŞTU

Hazırlanan iddianamede yer alan tanık beyanında, Gamze A.’nın yere düşme sesinden sonra şüphelilerin kendi aralarında konuştuğu da belirtildi.





"KENDİNİ ATTI DERİZ YIRTARIZ"

Olayın yaşandığı otelde çalışan Ö.E.’nin verdiği ifadede, sabah işe gitmek için arkadaşıyla birlikte hazırlandıkları sırada çığlık sesi duyduklarını ve sonrasında Gamze A.’nın otelin zemininde yerde hareketsiz bir şekilde yattığını söyledi.

Olay esnasında üst katın balkonundan ses geldiğini ve bu konuşmaları dinlediğinde, “Lan oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten?” diye bir erkek sesi duyduğunu belirterek, “Saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız. Bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi.” diye başka bir erkeğin karşılık verdiğini söyledi.





YERLERDEKİ KIRIK CAMLAR DOSYAYA EKLENDİ

Konuşmaların hemen sonrasında ise sert bir şekilde pencere kapanma sesi geldiğini ifade etti. Olay yeri incelemesinin raporuna göre de olayın gerçekleştiği otel odasının dağınık halde olduğu ve yerlerde kırık cam parçalarının olduğu eklendi.





İÇ ÇAMAŞIRINDAN 4 SANIĞA AİT SPREM ÇIKTI

Gamze A.’nın şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre Gamze A.’nın iç çamaşırında alınan örneklerde, sanıklardan 4’üne ait sperm örneği tespit edildiği ifade edildi.





UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI

Gamze A.’nın tırnaklarından alınan DNA örneklerinin de sanıklardan R.D. ve M.D.’ye ait DNA’ların uyumlu olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, ayrıca Gamze A.’nın saç ve kan örneklerinde yapılan incelemelerde, sanıkların iddia ettiği gibi herhangi bir uyuşturucu maddeye de rastlanmadığı ortaya çıktı.

İLK DURUŞMA 7 EYLÜL'DE

‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelik cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63’er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak sanıkların ilk duruşması, 7 Eylül’de görülecek.



