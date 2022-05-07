Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi. Köpekler son olarak lise öğrencisine saldırınca, mahalleli tepkisini koydu.

Türkiye’nin dört bir yanından art arda gelen köpek saldırısı görüntüleri artık ciddi boyuta ulaştı.

Sadece 1 ayda, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde 11 kişi köpek saldırısından dolayı yaralandı.

Köpeklerin son saldırısı okul çıkışı yürüyerek evine giden lise öğrencisine oldu.

7 köpek saldırdı

Bir anda 7 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, panikle koşmaya çalıştı.

Bir taraftan da çığlık atarak yardım isteyen öğrenciyi, yandaki sitede görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı.

Şans eseri yara almadan kurtulan öğrenci, evine gitti.

Ankara’daki mahallede 1 ayda 11 köpek saldırısı VİDEO

Mahalleli kızgın

Öte yandan aynı mahallede son 1 ay içinde 11 kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Mahalleli duruma tepki gösterdi ve köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.

“20 köpeğin saldırısına uğradım”

Mahalleliden Osman Çiçek, 3 gün önce aynı yerde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını söyledi.

Çiçek, “Markete giderken bir sürü halinde yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımdan ve elimden ısırdılar. Daha sonra hastaneye gittim. Kuduz aşısı yaptırdım. Adli rapor alarak şikayetçi oldum. Bu civarda yaklaşık 100 köpek var. Bizim talebimiz, belediyenin hızlı şekilde bu köpekleri toplaması ve barınağa götürmesi. Hemen hemen her gün saldırı oluyor. Bugün de bir saldırı oldu. Liseli bir genç kıza saldırdılar. Güvenlik müdahale etmeseydi ciddi bir şekilde yaralanacaktı. Şu an o kızımızın durumu iyi.” dedi.

“Birçok insan ekmek parasını terk edip gitmek zorunda kaldı”

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Naile A. ise “Defalarca bu civarda köpek saldırılarına maruz kaldım. Allah korudu yaralanmadım ama etrafımı çembere alıp saldırmaya çalıştılar. Burada çalışan birçok insan ekmek parasını terk edip gitmek zorunda kaldı bu saldırılardan dolayı. Can güvenliğimiz yok. Son 1 ayda hastaneye götürülen yaklaşık 11 kişi oldu. Artık tedirginiz, buradan geçemiyoruz. Bu olaya bir çözüm bulunsun istiyoruz.” diye konuştu.