Ankara'daki oto lastikçi patlamasında, faciadan dönüldü

Oto lastiği satışı yapılan bir iş yerinin giriş katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, çevredeki 3 iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da Etimesgut Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi'nde oto lastiği satılan bir iş yerinin giriş katında saat 04.00 sularında patlama meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler ise çevrede paniğe neden oldu.

Patlama sesine uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 İŞ YERİ KULLANILAMAZ

Patlama sırasında lastikçide bulunan ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerince içeriden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu 3 işyeri kullanılamaz hale geldi.

ARKA DUVARI YIKILDI

Ayrıca, patlamanın şiddetiyle iş yerinin arka tarafındaki duvar yıkıldığı öğrenilirken ve çevredeki iş yerlerinin camları etrafa saçıldı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.





































