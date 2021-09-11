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    Ankara'daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti

    Kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan otobüste can veren 24 yaşındaki Onur'un bir hafta sonra nişanlanacağı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 17:26
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    Ankara'daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti

    Gece saatlerinde Bodrum'dan Ankara'ya gelen K.O. yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direği ve trafik levhalarına çarparak, alev aldı.

    Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

    Alevler, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

    OTOBÜSTEKİLER YARALANDI

    Kazada otobüste bulunan 22 kişiden 1'i, hayatını kaybederken, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan 5'ine kaza yerinde ambulanslarda müdahale edildi. Diğer 15 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

    KİMLİĞİ DNA İNCELEMESİ İLE BELİRLENDİ

    Kazada yanarak can veren kişinin cesedi, yapılan kaza yeri incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DNA incelemesi sonucu cansız bedenin, Onur Rahman Gürcan'a ait olduğu belirlendi.

    1 HAFTA SONRA NİŞANLANACAKTI

    İnşaat şirketinde şoför olarak çalışan Gürcan'ın, askerden yeni geldiği ve Bodrum'dan tatilden döndüğü öğrenildi. Gürcan'ın ayrıca 1 hafta sonra nişanının olduğu da belirtildi.

    ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

    Öte yandan kazada ölü sayısı, 2'ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 yolcudan 1'i daha doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    SÜRÜCÜNÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisi ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan sürücü K.O.'nun ise polis merkezinde işlemleri sürüyor.

    Ankara daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti #1

    Ankara daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti #2

    Ankara daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti #3

    Ankara daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti #4

    Ankara daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti #5

    Ankara daki otobüs kazasında, 1 hafta sonra nişanlanacak Onur da vefat etti #6

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