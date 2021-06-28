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- Ankara'daki patenli gencin tehlikeli yolculuğu
Ankara'daki patenli gencin tehlikeli yolculuğu
Patenli bir gencin bir otomobile tutunarak yaptığı yolculuk, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
- İHA
- 28.06.2021 - 17:37
- Güncelleme : 28.06.2021 - 17:46
Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla giden bir otomobile tutunan patenli bir gencin tehlikeli anları, kameraya yansıdı.
Arkadan gelen bir araçtaki vatandaşlar, patenli genci cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
UZUN SÜRE TEHLİKEYE ALDIRMADAN GİTTİ
Adeta ölüme davetiye çıkaran genç, tehlikeye aldırmadan uzun süre yolculuğunu sürdürdü.
Ankara'daki patenli gencin tehlikeli yolculuğu VİDEO