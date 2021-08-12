Ankara’daki saldırıda yaralanan çocuk tedavi altına alındı

Camdan evine atılan taşın başına isabet etmesiyle yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Suriyeli çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti.

Ölüm haberinin yayılmasının ardından mahallede gerilimin yükseldi, sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı.

Evlere taş atan grup, Suriyelilerin araçlarını ters çevirdi.

CAMDAN ATILAN TAŞ YARALADI

50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi'nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin edilirken, o saldırılarda minik bir beden yara aldı.

Suriyeli olduğu belirtilen erkek çocuğu, camdan evine atılan taşın başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı.

Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar VİDEO