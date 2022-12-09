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    Ankara’daki şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetti, takipsizlik çıktı

    Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamalarında patlayan meşale 18 yaşındaki gencin gözünü kaybetmesine neden oldu. Savcılık, meşale sahibi tespit edilemediği için takipsizlik kararı verdi.
    • 09.12.2022 - 13:13
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    Ankara’daki şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetti, takipsizlik çıktı

    Geçen sezon Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle 21 Mayıs'ta 19 Mayıs Stadı konser alanında şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

    Kutlama sırasında atılan meşalenin yere düşerek patlaması sonucu 18 yaşındaki Samet Yörükbaş'ı sağ gözünden, M.C. de kulak ve sol kolundan yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yörükbaş, ameliyata alındı.

    Takipsizlikle sonuçlandı

    Sağ gözünü kaybeden Yörükbaş'a protez göz takıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı.

    Ankara’daki şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetti, takipsizlik çıktı #1

    Suçlamayı kabul etmedi

    Savcılık kararında, organizasyonu yapan şüpheli K.K.'nin ifadesine yer verildi.

    K.K., şampiyonluk kutlamasını Ankaragücü adına kendisi takip ettiğini belirtirken, suçlamayı kabul etmedi.

    ‘Kovuşturmaya yer yok’ kararı

    Kararda, patlamaya kutlamaya katılan ve polis tarafından kim olduğu tespit edilemeyen kişinin neden olduğu; sorumluluğun, takımın bütün ikazlarına rağmen kutlamalara meşale getiren şahıs veya şahıslarda olduğu, olayın kutlamaları organize eden kişilerin sorumluluğunda gerçekleşmediği yönündeki bilirkişi raporuna dikkat çekildi.

    DHA’nın haberine göre savcılık, tüm dosya kapsamında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

    Ankara’daki şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetti, takipsizlik çıktı #2

    “Kulaklarım çınladı, gözümden kan aktığını fark ettim”

    Samet Yörükbaş, kutlamalarda meşale yakıldığını belirterek, “Kutlama esnasında bir anda bomba patlar gibi bir ses duyuldu. Kulaklarım çınladı ve daha sonrasında gözümden kan aktığını fark ettim. Arkadaşlarım koluma girerek beni ambulansa götürdüler ve hastaneye kaldırıldım. 6 saat süren bir ameliyat geçirdim. Şu an gözümün eskisi gibi olma imkanı yok. Protez göz kullanıyorum.

    “Kameralar vardı ancak fail bulunamadı”

    Hem kulüp hem de yetkililer bizi oyaladı. Hep bizi oyaladılar ve olayı kapatmaya çalıştılar. Olay yerinde kameralar vardı; ancak ‘Fail bulunamıyor’ diyorlar ve dava hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu olay yaşanmadan önce sanayide çalışıyordum. Doktorlar şu an sanayide çalışmamı tavsiye etmiyor. Engelli raporumdaki engel oranı yüzde 40’ın altında. Bu yüzden engelli kadrosuyla da işe giremiyorum, sanayide de çalışamıyorum. Ortada kaldım.” dedi.

    Ankara’daki şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetti, takipsizlik çıktı #3


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