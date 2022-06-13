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    Ankara'daki selde araçta mahsur kalan ailenin kurtarılma anları

    Sağanak yağış sonrası yükselen suların altında kalan otomobildeki aile, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
    • 13.06.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 18:09
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    Ankara'daki selde araçta mahsur kalan ailenin kurtarılma anları

    Yurdun dört bir yerinde etkili olan sağanak yağmur, insanların yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

    Yağışların hayatı durma noktasına getirdiği, 4 kişinin sulara kapılarak yaşamını yitirdiği Ankara, zorlu hava şartlarından en çok etkilenen il oldu.

    Yağışların devam ettiği Başkent'ten yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Araçlarıyla sele kapıldılar

    Akyurt ilçesindeki selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sularla beraber sürüklendi.

    Büyük bölümü su içinde kalan otomobildekileri kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ankara'daki selde otomobilde mahsur kalan aile kurtarıldı VİDEO


    Aile üyeleri kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre; araçta bulunan anne ve baba, önce çocuklarını kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere uzattı.

    Önceliği çocuklarına veren çift daha sonra yaklaşan ekip aracına alındı.

    Sel sularının ortasında yapılan bu kurtarma operasyonu, araçta bulunanlar tarafından görüntülendi.

    Ankara daki selde araçta mahsur kalan ailenin kurtarılma anları #1

    Ankara daki selde araçta mahsur kalan ailenin kurtarılma anları #2

    Ankara daki selde araçta mahsur kalan ailenin kurtarılma anları #3

    Ankara daki selde araçta mahsur kalan ailenin kurtarılma anları #4


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