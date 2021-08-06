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    Ankara'daki şüpheli, 'dur' ihtarına uymayıp bekçiye çarptı

    Devriye gezen bekçi, şüphe üzerine durdurmak istediği sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralandı. Kaçan sürücü yakalanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 12:56
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    Ankara'daki şüpheli, 'dur' ihtarına uymayıp bekçiye çarptı

    Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, sokakta hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi.

    'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle bekçiye çarparak kaçtı.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı.

    BEKÇİ, HASTANEYE KALDIRILDI

    Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra bekçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü saklandığı yerde tespit ederek yakaladı. 'Uyuşturucu'dan suç kaydı bulunan sürücünün, emniyette işlemleri sürüyor.

    Ankara'daki şüpheli, 'dur' ihtarına uymayıp bekçiye çarptı VİDEO

    Ankara daki şüpheli, dur ihtarına uymayıp bekçiye çarptı #1

    KAZA KAMERADA

    Öte yandan kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, sokakta devriye gezen bekçilerin, hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü durdurmaya çalıştığı görüldü.

    Otomobil sürücüsünün ise hızını düşürmeden önüne çıkan bekçiye çarpması ve kaçması görüntüde yer aldı.

    Ankara daki şüpheli, dur ihtarına uymayıp bekçiye çarptı #2

    Ankara daki şüpheli, dur ihtarına uymayıp bekçiye çarptı #3

    Ankara daki şüpheli, dur ihtarına uymayıp bekçiye çarptı #4

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