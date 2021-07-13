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    Ankara'daki sürücü, ölü ineği aracın arkasında sürükledi

    Ölü ineği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen sürücüye bir kamyon sürücüsü müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 18:05
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    Ankara'daki sürücü, ölü ineği aracın arkasında sürükledi

    Ankara'da ismi öğrenilemeyen sürücü, ölen ineği, Ankara-Polatlı yolunda 06 AC 9617 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladı.

    Şoförün aracına bağladığı ineği sürüklendiğini gören diğer sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, müdahale de etti.

    KAMYONUYLA ÖNÜNÜ KESTİ

    Bir sürücü, kamyonuyla ineğin sürüklendiği otomobilin önünü kesti. Sürücü durdurulurken, jandarmaya haber verildi.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek, sürücüye para cezası uyguladı. İnek ise Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

    Ankara'daki sürücü, ölü ineği aracın arkasında sürükledi VİDEO

    Ankara daki sürücü, ölü ineği aracın arkasında sürükledi #1

    Ankara daki sürücü, ölü ineği aracın arkasında sürükledi #2

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