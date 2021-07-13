Ölü ineği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen sürücüye bir kamyon sürücüsü müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Ankara'da ismi öğrenilemeyen sürücü, ölen ineği, Ankara-Polatlı yolunda 06 AC 9617 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladı.

Şoförün aracına bağladığı ineği sürüklendiğini gören diğer sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, müdahale de etti.

KAMYONUYLA ÖNÜNÜ KESTİ

Bir sürücü, kamyonuyla ineğin sürüklendiği otomobilin önünü kesti. Sürücü durdurulurken, jandarmaya haber verildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek, sürücüye para cezası uyguladı. İnek ise Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Ankara'daki sürücü, ölü ineği aracın arkasında sürükledi VİDEO

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