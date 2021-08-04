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- Ankara'daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı
Ankara'daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 11:59
- Güncelleme : 04.08.2021 - 12:10
Ankara Celal Bayar Bulvarı üzerinden dumanlar yükselmeye başladı.
Endişeye neden olan dumanların, YHT Gar binasının yanındaki inşaatta çıkan yangından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Şehrin birçok yerinden görülen yangına, itfaiye ekipleri anında müdahale etti.
İZOLASYON MALZEMELERİ TUTUŞTU
Konuya ilişkin ilk açıklama, Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapıldı. Vali Şahin, yangının inşaattaki izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle ortaya çıktığını aktardı.
Ankara'daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı VİDEO
ANKARA VALİSİ, KAMUOYUNU BİLGİLENDİRDİ
Şahin'in açıklamalarında, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.
ANITKABİR'DEN GÖRÜLDÜ
Öte yandan bugün YAŞ öncesi tören yapılan Anıtkabir'den de dumanlar görüldü.