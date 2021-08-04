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    Ankara'daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı

    Gar binasının yanındaki inşaatta bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucuyla çıkan yangının kontrol altına alındığı, Vali Vasip Şahin tarafından duyuruldu. Yangın, Anıtkabir'den de görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 12:10
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    Ankara'daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı

    Ankara Celal Bayar Bulvarı üzerinden dumanlar yükselmeye başladı.

    Endişeye neden olan dumanların, YHT Gar binasının yanındaki inşaatta çıkan yangından kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Şehrin birçok yerinden görülen yangına, itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

    İZOLASYON MALZEMELERİ TUTUŞTU

    Konuya ilişkin ilk açıklama, Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapıldı. Vali Şahin, yangının inşaattaki izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle ortaya çıktığını aktardı.

    Ankara'daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı VİDEO

    Ankara daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı #1

    ANKARA VALİSİ, KAMUOYUNU BİLGİLENDİRDİ

    Şahin'in açıklamalarında, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.

    ANITKABİR'DEN GÖRÜLDÜ

    Öte yandan bugün YAŞ öncesi tören yapılan Anıtkabir'den de dumanlar görüldü.

    Ankara daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı #2

    Ankara daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı #3

    Ankara daki tren garının yanındaki inşaatta yangın çıktı #4

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