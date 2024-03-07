Ankara'daki YHT kazası davası: Olay yerinde keşif yapılacak 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili davada olay yeri keşfi yapılmasına karar verildi.

AA & Ensonhaber

Ankara'da 13 Aralık 2018'de gerçekleşen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında, 3'ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 107 kişi ise yaralanmıştı.

Bu kaza ile ilgili olarak 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların kusurlarının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen raporun dosyaya geldiğini açıkladı.

Raporda, kazada hayatını kaybeden ve tren teşkil memuru olarak görev yapan sanık Osman Yıldırım'ın asli kusurlu, nöbetçi hareket memuru sanık Sinan Yavuz'un tali kusurlu, hayatını kaybeden YHT makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in ise alt düzeyde tali kusurlu olduğu belirtildi. Kılavuz makine makinistleri Kenan Günay ve Kadir Ünal'ın ise kusursuz olduğu rapor edildi.

Kaza yerinde keşif yapılacak

Taraf avukatları, rapora itiraz ederek, yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti. Bazı avukatlar ise kaza mahallinde keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme, yapılan beyanları değerlendirerek kaza mahallinde keşif yapılmasına ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi ve davayı 26 Haziran'a erteledi.