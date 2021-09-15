Ankara’dan İstanbul’a yürüyen aşı karşıtı Kocaeli'de

İstanbul’a gelmek için otobüse binmek isteyen Ahmet Tanman, aşı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı gerekçesi ile otobüse alınmadı. Tanman, Ankara’dan İstanbul’a yürümeye başladı.

Ankara’dan İstanbul’a seyahat etmek isteyen 52 yaşındaki Ahmet Tanman, aşı olmadığı için ve PCR testi yaptırmadığı için otobüse alınmadı.

Duruma sinirlenen Tanman, Ankara’dan İstanbul’a yürümeye başladı.

7 günün sonunda Kocaeli’ye ulaşan, maske takmayı ve aşı olmayı reddeden Tanman, koronavirüs aşısını da ‘şeytan sıvısı’ olarak nitelendirdi.

Ailesinden kimseye aşı yaptırmadığını, gerekirse çocuklarını okula göndermeyeceğini belirten Tanman, köye yerleşeceğini ifade etti.

“SİZE BİLET VERMİYORUZ DEDİLER”

7 Eylül tarihinde Ankara’dan İstanbul’a dönmek için acenteye uğradığını söyleyen Ahmet Tanman, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bilet almaya gidince içeride bana ‘Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?’ diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. ‘O zaman size bilet vermiyoruz’ dediler. Ben de evime dönmek için Ankara’dan İstanbul’a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Davos’ta kullanmış olduğu bir ifade vardı ‘One Minute’. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘One Minute’ diyecek, ona hiç şüphem yoktur.





“BU HASTALIK LABORATUVARDA ÜRETİLDİ”

"Aşı karşıtı mısınız?" sorusuna Tanman’ın verdiği cevap şu oldu:

“Ben ona aşı demiyorum, aşı karşıtı ayrı bir şey. İçeriği belli olmayan şeytan sıvısı diyorum. Hastalığı çıkaran onlar, bu hastalık laboratuvarda üretildi. İlacı veren onlar, talimatı veren onlar. Ben sizin talimatlarınıza uymuyorum. Küreselcilerin kararlarını elimin tersi ile itiyorum.

“GÖNDERDİKLERİ İLAÇLARI LAVABOYA DÖKTÜM”

Bu hastalığı ben de geçirdim. Kekik, limon, zencefil içtim. Gönderdikleri ilaçları tamamen lavaboya attım, kullanmadım. Aslanlar gibi 3 günde bu hastalığı bitirdim. Ailemden 13 kişi korona oldu, ağabeyimi halamı ve halamın eşini kaybettik.





“AKRABALIK BİTTİ KOMŞULUK BİTTİ”

Gerekirse evimi taşırım, giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir? İnsanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?”