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- Ankara'dan kamyon çalan çocuklar, Sakarya'da yakalandı
Ankara'dan kamyon çalan çocuklar, Sakarya'da yakalandı
Fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya’ya gelen, yaşları 18’den küçük 3 çocuk polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 23.10.2021 - 18:00
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Ü.A.’nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde, anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı.
Ü.A.’nın şikayeti üzerine polis, araştırma başlattı.
Plakası verilen araç, Sakarya sınırlarına girdikten sonra takibe alındı ve D-100 yolu Sakarya Dörtyol mevkisinde durduruldu.
18'DEN KÜÇÜK 3 ÇOCUK YAKALANDI
Kamyonette bulunan, yaşları 18’den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.