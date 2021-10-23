Ankara'dan kamyon çalan çocuklar, Sakarya'da yakalandı

Fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya’ya gelen, yaşları 18’den küçük 3 çocuk polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Ü.A.’nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde, anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı.

Ü.A.’nın şikayeti üzerine polis, araştırma başlattı.

Plakası verilen araç, Sakarya sınırlarına girdikten sonra takibe alındı ve D-100 yolu Sakarya Dörtyol mevkisinde durduruldu.

18'DEN KÜÇÜK 3 ÇOCUK YAKALANDI

Kamyonette bulunan, yaşları 18’den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





